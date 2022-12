Arriva tetto a stipendi dei manager banche salvate da Stato

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 dicembre 2022)unaglideidellecon l'intervento dello. E' quanto prevede un emendamento dei relatori alla manovra depositato in commissione bilancio della Camera.La norma stabilisce che in caso di intervento pubblico per il salvataggio di una banca, a decorrere dal 2023, glidei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza non possano superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (circa 240mila euro lordi).