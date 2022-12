Argentina mondiale | in 5 milioni a Buenos Aires per Messi e compagni Capitale nel caos

RaiNews

Loro che conquistarono il2006 con la maglia azzurra dell'Italia guidata da Marcello Lippi (ai rigori contro la Francia, proprio come ha fatto l'di Messi domenica scorsa). A cena ...Nel post - partita della finaletra Francia e, infatti, la Bobo Tv si è collegata con lo studio centrale per commentare il risultato. Peccato che ad alcuni non sia sfuggito che ... Bolgia albiceleste per i campioni a Buenos Aires, l'abbraccio a Messi & co. La diretta della festa - La diretta della festa a Buenos Aires - La diretta della festa a Buenos Aires Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Lionel Messi ha dedicato il Mondiale vinto a Maradona ... Grazie mille di cuore! Forza Argentina!». Salernitana, Ochoa ad un passo. Il 4 gennaio la sfida al ...Qualcuno ha tirato a Leo un pupazzetto di una tartaruga ninja, lui l'ha preso al volo e poi ha reagito così: c'è un nesso dietro ...