Argentina | Messi | “Questa Coppa è anche di Diego | e di tutti quelli che ci hanno sostenuto”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lunga lettera di Leodedicata all’e ai suoi tifosi. La Pulce ha pubblicato su Instagram un video sulla sua carriera accompagnato da una lunga lettera dove racconta la sua storia fino al “sogno Mondiale” avverato. “Dal Grandoli ai Mondiali in Qatar sono passati 30 anni – si legge -. Sono stati tre decenni in cui il calcio mi ha regalato tante gioie equalche tristezza. Ho sempre avuto il sogno di diventare campione del mondo e non ho mai smesso di provarci, pur sapendo che sarebbe potuto non succedere mai.percoloro che non l’raggiunta nei precedenti Mondiali che abbiamo giocato, come nel 2014 in Brasile, dovese lo sarebbero meritato per comelottato ...