Argentina | l' incredibile spettacolo dei tifosi visto con gli occhi di Dybala

Corriere dello Sport

\''Non servono molte parole, questo giorno sarà indimenticabile per tutti. Grazie\'', così su Instagram Paulo Dybala, che ha condiviso le ...'E' stata una finale, la migliore che io possa ricordare. Dopo il primo tempo ero un po' dispiaciuto per come ... Jorginho ha analizzato la finale dei Mondiali trae Francia: 'Poi ... Argentina in festa, l'incredibile diretta del giornalista tedesco: social impazziti La finale appena conclusa è una partita che è già entrata di diritto nella storia del calcio. Argentina e Francia hanno dato vita a uno spettacolo incredibile. L’Albiceleste è andata in vantaggio per ...Dopo i vari problemi riscontrati con il bus, l'Argentina ha deciso di proseguire i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali in elicottero.