Argentina | la follia dei tifosi | si lanciano dal ponte verso il pullman della squadra

La Gazzetta dello Sport

L'entusiasmo per la parata dell'campione del mondo ha superato il limite: due tifosi si lanciano da un ponte per provare ...6 Paura e delirio a Buenos Aires. Le immagini degli sfrenati festeggiamenti nella capitale, dopo la vittoria del terzo titolo Mondiale, sono già leggenda. In 5 milioni si sono ...Dalla... Follia, tifoso dell’Argentina sale sulla cima all'Obelisco Tutta la passione degli argentini immortalata in un pomeriggio storico. Cinque milioni di persone si sono riversate nelle strade di Buenos Aires, per festeggiare la vittoria del Mondiale con Messi e..Momenti di follia durante il passaggio del pullman dove c'erano i calciatori dell'Argentina campione del Mondo. Si temono morti.