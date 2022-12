Argentina | la folla in festa per le vie di Buenos Aires attende il pullman della Selecciòn – I video

(Di martedì 20 dicembre 2022) La squadraha lasciato il centro sportivoFederazione calcistica (Afa) a Ezeiza, mentre centinaia di migliaia di tifosi la attendono in tripudio per le vie e nelle piazzecapitale. Precedentemente, era previsto che laarrivasse all’Obelisco die quindi alla Casa Rosada, la residenza del presidente del Paese che domina Plaza de Mayo, ma poco primapartenza del corteo c’è stato un cambio di rotta ed è stato deciso che la squadra non raggiungerà i due monumenti-simbolo, riferiscono i media argentini. «È importante che tutti possano muoversi con calma per godersi in tranquillità questo momento indimenticabile con i campioni del mondo», ha scritto l’account ufficiale dell’. Il bus, preceduto da ...

E' festa grande in Argentina per la vittoria della terza coppa del mondo. La squadra è tornata dal Qatar ed è pronta a sfilare per le strade di Buenos Aires davanti a una folla oceanica di persone. Secondo le prime stime, almeno 5 milioni di tifosi si sono riversati in strada. Bagno di folla per il pullman scoperto dell'Argentina: Buenos Aires in delirio. Oggi è giornata di festa in Argentina, a Buenos Aires, dove la squadra campione del Mondo sta sfilando per le vie della capitale in mezzo alla folla di tifosi. Anche a Rabat si festeggia. Un giornalista tedesco era in diretta da Buenos Aires per raccontare la festa dell'Argentina campione del mondo.