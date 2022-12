Argentina in festa | l' incredibile diretta del giornalista tedesco | social impazziti

Tuttosport

BUENOS AIRES () - Una folla in delirio a Buenos Aires ha accolto l'campione del mondo , tornata dal Qatar con la 'Tercera'. Migliaia le persone che si sono riversate tra le vie della capitale per vedere la tanto agognata coppa e assistere al passaggio di ...... l'torna a casa. La canzone ' Muchachos ' che ha accompagnato la nazionale nel torneo in Qatar va a tutto volume, l'aereo atterra a Buenos Aires e inizia la. I giocatori salgono su un ... Messi, Di Maria, Paredes e l'Argentina: tragedia sfiorata in diretta tv Per l’occasione, il governo argentino ha dichiarato la giornata di martedì 20 dicembre festa nazionale, di modo che l’intero paese “possa esprimere la gioia più profonda per la squadra nazionale”.A Buenos Aires e nel resto dell'Argentina è grande festa, ma non solo: sono tante le vip che hanno celebrato il trionfo degli albiceleste.