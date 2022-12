Argentina | il tour dei campioni del mondo continua in elicottero

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 dicembre 2022) Inc’è troppa gente per le strade a festeggiare idel. Ildella Coppa e di chi l’ha conquistata è iniziato in pullman ma finirà in. La sicurezza ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire fra le strade di Buenos Aires, troppa gente, oltre 4 milioni di persone arrivate per osannare Messi, Scaloni & Co. Come riporta Rai News: “Una marea umana per le strade, i media locali parlano di quattro milioni di tifosi, e così la Seleccioncampione deldi calcio è costretta a ricorrere a elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti. Secondo fonti della Federcalcio, citate dal canale Tn Noticias, sono tre i velivoli ...