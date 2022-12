Argentina | due tifosi si lanciano da ponte sul pullman | uno cade – Video

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’campione del mondo cerca di muoversi in, tra 4 milioni di persone. Duesaltano da unper unirsi ai giocatori sul mezzo. Uno centra l’obiettivo – ma verrà fatto scendere – l’altrorovinosamente sull’asfalto. Le immagini diffuse sui social e dalle tv argentine documentano l’incidente. Il tifoso caduto rovinosamente sulla strada ha riportato ferite ed è stato trasportato via in ambulanza. Ipubblicati sui social mostrano il giovane cosciente e, seppur in barella, capace di unirsi ai cori della folla. Funweek.

Tuttosport

... ha parlato scherzosamente con il presidente dell'di Lionel Messi Joe Biden, presidente degli USA, ha scambiatobattute via Twitter con il presidente dell'Fernandez sulle ...... dove l'campione del mondo ha ricevuto l'abbraccio incredibile del suo popolo. Dybala e ... con tanto di spavento per il tentativo - per uno riuscito - ditifosi di fare irruzione sul bus ... Top 11 Mondiale Qatar 2022 Opta: solo due dell'Argentina! Nel raccapricciante filmato si vedono due tifosi che, nell'estasi generale, cercano di salire a bordo del bus che trasporta i campioni del mondo: per il secondo, il folle gesto potrebbe essere risulta ...Sono impressionanti le immagini che arrivano da Buenos Aires, dove una folla oceanica si è radunata in strada per festeggiare i campioni del mondo dell'Argentina. Nel corso ...