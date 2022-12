Argentina | Aguero punta 1000 euro su Messi miglior giocatore del Mondiale e ne vince 8000

Sport Fanpage

Commenta per primo Sergio Agüero è uno dei protagonisti dell'campione del Mondo in Qatar . Il 'Kun', poche ore fa, ha fatto ancora parlare di sé, ...ha puntato 1000 euro su Messi ...Già la Avenida Teniente General Riccheri, la superstrada che conduce da Ezeiza, dove si trova l'aeroporto internazionale e pure il Predio dell'Afa, la Covercianoinsomma, al centro di ... Aguero imbucato nella festa dell'Argentina: nella diretta dagli spogliatoi partono gli insulti «L'Argentina è un sentimento che non posso contenere» ha iniziato a intonare la folla riunita attorno all'obelisco del centro di Buenos Aires nel momento in cui ...Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della Bobo Tv per raccontare la sua esperienza in Qatar.