Anzio | “Patente e libretto” | ma aveva la macchina piena di botti illegali e pericolosi FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Fermato per un controllo è stato sorpreso con diversi kg di fuochi d’artificio. E’ finito così nei guai ad, sul litorale romano, un ragazzo del posto pizzicato dai Carabinieri a trasportareper Capodanno senza etichetta e marchio CE e per questo potenzialmente. Il sequestro A fermare il giovane, di 30 anni, sono stati i Carabinieri della Stazione di Lavinio – Lido di Enea. Il ragazzo, fermato alla guida della sua auto e sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di 9 manufatti artigianali, provvisti di miccia di accensione, del peso di totale di oltre 1 kg, e 7 batterie di fuoco da 100 colpi, del peso di circa 500 g ognuno. Il tutto senza etichetta e marchio CE, detenuti illegalmente e senza alcun titolo abilitativo alla vendita. Per lui, ...