Antonella Mosetti | “È morto Mario Giuliacci” | ma lui le risponde su Instagram

(Di martedì 20 dicembre 2022)si è resa protagonista di una clamorosa gaffe sui social network, dove ha sottolineato che era, il metereologo. In una direttasi lascia andare al dispiacere per poi venir smentita dal diretto interessato con tanto di gesto apotropaico. Intanto il web commenta divertito per la gaffe fatta dalla showgirl. “Ah certo, lui ha lavorato con me in Rai diverse volte. Poraccio, èadesso credo. Era vecchio“. Con queste paroledurante una direttaannuncia la scomparsa del noto meteorologo, diffondendo di fatto una fake news che inizia a circolare rapidamente sul web. A smentire tutto però ci ha pensato proprio il colonnello che interviene poco ...

Fanpage.it

L'ha lasciata cadere per fare le corna , il colonnello Giuliacci , quando la ex collega TVlo ha dato per defunto durante una diretta Instagram. La showgirl era impegnata in una ...pensa che il Colonnello Giuliacci sia morto. Lui replica in diretta tv 'Ma come morto' Gaffe per, la quale nel corso di una diretta su Instagram con i suoi ... La gaffe di Antonella Mosetti: Giuliacci è morto, poraccio, lui risponde con un gesto scaramantico Fuori tutto eccezionale in vista del Natale, Antonella Mosetti ha mandato in tilt il web con gli ultimi scatti in costume da perdere la testa!Antonella Mosetti e la gaffe su TikTok con Giuliacci protagonista. La soubrette ha dichiarato fosse morto, anche se la verità è un'altra. Lui ...