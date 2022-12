Ansia Vialli | peggiorano le sue condizioni

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il mondo del calcio è inper Gianluca. In questi giorni che precedono il Natale, non bastava la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, ancheè tornato a combattere la battaglia più dura, quella per la vita. L’avversario è il tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zanetton efondano una nuova società in Italia Gianlucache coraggio: Ecco le sue parole sulla malattia, e che forza! Danimarca Belgio, la partita di Eriksen Italia Galles questione di primato nel girone Passionale e unita per 95 minuti: Atalanta, si fiera della tua grande tifoseria! Amichevole, dove vedere Real Madrid-Juventus: streaming ...