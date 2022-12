Anna Oxa scappa da Giovanna Civitillo | niente intervista per La vita in diretta VIDEO

(Di martedì 20 dicembre 2022) Se il buongiorno si vede dal mattino è davvero parecchio chiaro quello che sarà il rapporto diOxa con i giornalisti a Sanremo. E visto che da tre anni le polemiche di questo genere mancano, alla fine sapete che c’è: ce le aspettiamo. Il troppo buonismo alla fine stanca e da Sanremo ci aspettiamo anche chiacchiericcio e pettegolezzo, non solo grande musica come è successo durante il regno di Amadeus. La scelta diOxa sembra essere perfetta per chi si aspetta qualche colpo di scena. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio ieri. Alberto Matano infatti ha ricordato nella puntata de Laindel 19 dicembre, che Giovsarà l’inviata speciale del programma a Sanremo ( tra l’altro Matano sarà a Sanremo insieme ai suoi ospiti, cosa che non era accaduta a causa ...

Corriere della Sera

, che sarà presente al Festival di Sanremo come big in gara, nelle scorse ore ha condiviso un particolare post sui social che ha spiazzato tutti i fan. Sono trascorsi pochi giorni da quando ...Non solo quello di Giorgia, di Paola e Chiara e di Marco Mengoni, al Festival di Sanremo 2023 ci sarà un altro grande ritorno, quello di. In questi giorni oltre ad Amadeus a Sanremo c'era anche la moglie, Giovanna Civitillo , che da inviata de La Vita In Diretta ha intervistato tutti i big in gara, tutti, o quasi. Offerte di ... Sanremo Giovani, ecco i sei vincitori. Il giallo su Madame: il suo brano «Put...» ha cambiato titolo Anna Oxa, che sarà presente al Festival di Sanremo come big in gara, nelle scorse ore ha condiviso un particolare post sui social che ha spiazzato tutti i fan. Sono trascorsi pochi giorni da quando Am ...Dopo ben nove anni, Anna Oxa tornerà in Rai e parteciperà a Sanremo. Oltre all’attesa per il suo abito di scena e la musica, c’è una dichiarazione della cantante che lascia di stucco: a chi si stava r ...