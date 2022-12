«Anarchici sono pericolosi | non si può tacere» | parla Amorese Fdi | aggredito ieri a Massa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic – Trascorsi interi mesi di inattività durante il governo del banchiere Draghi, l’estrema sinistra si è improvvisamente risvegliata. Di più: ha annunciato lotta dura contro l’esecutivo guidato dalla «fascista» Meloni, tanto da aver messo in allarme i servizi segreti, che ne hanno riferito al Copasir. Il clima, aizzato da giornalisti e politici compiacenti, è quindi sempre più caldo. Le minacce indirizzate a Ignazio La Russa, del resto, non facevano presagire nulla buono. A segnalarsi, in particolare,gli. Che, dopo aver rivendicato l’attentato all’ambasciata italiana di Atene,sera hannodue politici di Fratelli d’Italia: ilmentare Alessandroe l’assessore Marco Guidi. Per saperne di più, abbiamo ...