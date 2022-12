Amici 20 | Tancredi ha trovato l’amore accanto a un volto noto | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 dicembre 2022) È stato uno dei protagonisti più amati della ventesima edizione die ora sta proseguendo con successo la sua carriera di cantante: stiamo parlando di, che nel talent show condotto da Maria De Filippi ha gareggiato nel team di Arisa, riscuotendo grande successo al serale. Oggi,ai successi e alle soddisfazioni professionali,può dire di aver rila felicità anche nella sua vita privata: il cantante, infatti, ha di recente ufficializzato la sua storia d’amore con Caffelatte, cantante e tiktoker. Il suo vero nome è Giorgia Groccia, è nata nel 1994 in Puglia, ma ormai da diversi anni vive a Roma. Questa estate è arrivata al successo grazie al brano Non mi fa dormire, cantato insieme ad un altro ex concorrente di20, ovvero Deddy ed è proprio ...