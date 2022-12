(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA – Al via “for charity store”, unamessa a disposizione di chiunque vogliaun ente del terzo settore attraverso.it. L’iniziativa, spiega l’azienda dell’e-commerce in una nota, “consente allenondi offrire i propri prodotti all’interno dello store senza commissioni di vendita, fornendo inoltre percorsi dedicati per aiutarle a gestire al meglio la propria presenza online”. A oggi lenonche è possibilesono Airc (Fondazione Airc per la ricerca sul cancro), Fondazione Rava, Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia), Faedesfa, Fondazione Ant, Abio (Associazione per il bambino in ospedale). A breve, conclude la nota, sarà possibile ...

Agenzia ANSA

Al via "for charity store", una vetrina messa a disposizione di chiunque voglia sostenere un ente del terzo settore attraverso.it. L'iniziativa, spiega l'azienda dell'e - commerce in una nota, "consente alle organizzazioni non profit di offrire i propri prodotti all'interno dello store senza commissioni di vendita, ...... la nuova vetrina dedicata ai prodotti di beneficenza il cui ricavato contribuirà al supporto dei progetti delle organizzazioni non profit incluse nel programmafor Charity . La vetrina ... Amazon lancia vetrina per sostenere organizzazioni non profit ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Nel rialzo generalizzato del #mercato azionario, un nostro analista osserva da vicino #Amazon e le prospettive per il titolo. #amzn #nasdaq ...