Almanacco del 20-12-2022 ore 07 | 30

(Di martedì 20 dicembre 2022)del giorno Gesù che martedì è su che il 20 dicembre su che Natale si avvicina Buona giornata Ben ritrovati da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Liberale che deriva dal latino liberalis un significato molto chiaro generoso magnanimo il proverbio si dice olio e vino Piuri conservi più si raffinano i nativi oggi Fernanda Gattinoni Gigliola Cinquetti Elena di borbone-spagna Io ormai amici Roger la nostra sarà neanche la salutiamo più Tanto si sa che lei al mattino e li Sara Buongiorno l’abbiamo salutata Mannaggia salutiamo anche Ignazio andiamo a fare buon compleanno a Giuseppe a Roberto a Gianni annun ok gli scrive e ci segue pensate dal Portogallo buonissima giornata Viaggio nel tempo che ci porta pensate nel 20 dicembre del 79 dopo Cristo Tito Flavio Vespasiano diventa imperatore di Roma oltre i bagni pubblici che proprio da lui prese il nome di ...

Quotidiano di Sicilia

19:50 - Drusilla e l'giorno dopo 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:15 - Nuovi eroi 20:35 - Il cavallo e la torre 20:50 - Un posto al sole ...La macchinaministro viene scaraventata in aria ad un'altezza di oltre 30 metri da un'ingente carica di esplosivo. Carrero muore per le ferite riportate. 1989 - Il presidente George Bush invade ... Lunedì 19 dicembre, almanacco del giorno: santo, ricorrenze e compleanni Un quadro di Pablo Picasso ed uno di Cândido Portinari vengono rubati dal Museo d'arte di San Paolo, in Brasile: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...La Fondazione Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, che da vent'anni valorizza il patrimonio filmico privato, amatoriale e sperimentale, celebra l'arrivo del nuovo anno e il ...