Algeria | Price cap europeo destabilizza i mercati La denuncia del ministro per l’energia

Agenzia ANSA

"Ma accetteranno la Norvegia, l', il Qatar... Paesi ai quali ci rivolgiamo per compensare il ... Truzzi sostiene che, anche se attivato, ilCap non provocherebbe differenze importanti sulle ...... dunque, è che l'eventuale applicazione della misura colpirebbe soprattutto i paesi amici a cui stiamo chiedendo di aiutarci, dall'alla Norvegia. In altre parole, è improbabile che il... Gas: Algeria, il price cap Ue destabilizza i mercati - Ambiente ... ALGERIA – Arrivano le prime reazioni per la decisione della Ue di stabilire un price cap di 180 euro per il gas. Il ministro dell’Energia algerino Mohamed Arkab ha criticato le misure Ue per imporre ...È un successo della nostra diplomazia o una vittoria di Pirro La maggior parte degli esperti teme che il tetto al prezzo del gas possa essere controproducente ...