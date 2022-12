Alfa Tonale "traina" Pomigliano. L'elettrico e il futuro di Stellantis

AlVolante

La fabbrica Stellantis di Pomigliano d'Arco si appresta ad aumentare i volumi produttivi grazie al 'successo degli ordini per la nuovaRomeo'. Infatti, stando a quanto comunicato dalla direzione aziendale alle organizzazioni sindacali, l'impianto campano raddoppierà , 'a partire dai primi mesi del 2023, l'attuale turno ...Il successo degli ordini per la nuovaRomeopermettera' allo stabilimento di Pomigliano, dove viene costruita, di raddoppiare, a partire dai primi mesi del 2023, l'attuale turno unico di produzione. Secondo quanto si apprende, ... Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, l'ultima gemma di un binomio da favola Già proprietario dell'Alfa Romeo SZ, usata come daily car ... tema di stile riportato su Tonale. È il taglio più spigoloso e squadrato, su un progetto che prova a scrivere linee morbide sui passaruota ...Il Gruppo Stellantis cresce sotto l'insegna dell'elettrico, mentre a Pomigliano d'Arco dal 2023 parte il secondo turno grazie ad Alfa Romeo Tonale ...