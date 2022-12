Alfa Romeo Tonale - Scatta il secondo turno a Pomigliano | stop ai contratti di solidarietà

Quattroruote

Sul 'podio' i due compagni di squadra dell': Valtteri Bottas, a - 36, e Guanyu Zhou, a - 18 , oltretutto con il cinese a pari merito con Lewis Hamilton. Zhou, esordiente quest'anno, detiene ...L'Aston Martin ha concluso il Mondiale costruttori al settimo posto, segnando gli stessi punti dell', e dal prossimo anno al fianco di Lance Stroll ci sarà Fernando Alonso, con lo spagnolo ... Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: due posti secchi, verde e... col Quadrifoglio - Quattroruote.it La direzione aziendale ha comunicato ai sindacati gli effetti positivi del "successo di ordini" per la Suv del Biscione sui volumi produttivi dell'impianto campano ...Ordini sempre più in ascesa per il suv compatto Alfa Romeo. L’azienda annuncia ai sindacati la fine del contratto di solidarietà per l’inizio del nuovo anno La comunicazione è stata data ieri sera ...