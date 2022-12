Alfa Romeo Giulia TZ SWB by Zagato | il Biscione si veste in atelier – FOTO

(Di martedì 20 dicembre 2022) Arriverà nell’autunno del prossimo anno laTZ SWB che vedete nelle, frutto del lavoro congiunto del centro stilecon. E non è una scelta a caso, perché proprio in quel periodo ricorrerà l’anniversario dei 60 anni dal debutto della primaTZ (Tubolare) del 1963, l’iconico modello realizzato dal famosomilanese. Si tratta di un coupé sportivo a due posti (la sigla SWB sta per “short wheelbase”, ovvero a passo corto), basato sulla piattaforma (modificata ad hoc) dellaQuadrifoglio, con carrozzeria in fibra di carbonio, cambio manuale e spinto dal motore V6 2.9 litri twin turbo da 510 cavalli. Che diventeranno 540 nella versione col motore della...

Stessa coppia anche per Mercedes, in pista anche per il 2023 con Hamilton e Russel, e perche correrà con Bottas e Guanyu Zhou. Profumo di novità invece per la McLaren, che affianca a ...... il cornaredese, nato nella corte "Strecia" che si affaccia sulla piazza dove sono il Municipio e la chiesa parrocchiale, lavorò per decenni all'di Arese. Importante anche il suo impegno ...Sulla scia del successo del suv Tonale, e soprattutto della versione Plug-in Hybrid Q4 che è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO2 a 26 g/km, oltre 80 km ...L'atelier milanese ha svelato l'Alfa Romeo Giulia Swb Zagato, un esemplare unico. Vettura da sogno commissionata da un collezionista di vetture della casa del Biscione ...