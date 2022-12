Alessandro Borghi diventa papà | la fidanzata Irene Forti è incinta

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'attore e la compagna si sono presentati sul red carpet per la presentazione del suo nuovo film Le Otto Montagne: impossibile non notare il pancione di lei. L'articolo proviene da DireDonna.

ilmessaggero.it

Cicogna in arrivo per. L'attore, che ieri ha presentato a Roma il nuovo film 'Le otto montagne', nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre, si è presentato sul red carpet della premiere con la ...E' la storia di un'amicizia forte, profonda, che va oltre il limite del tempo e della distanza quella raccontata nel film 'Le otto montagne', nei cinema dal 22 dicembre.e Luca Marinelli sono tornati a recitare insieme tra le cime e le valli raccontate da Paolo Cognetti nel suo libro, da cui Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch hanno tratto ... Alessandro Borghi: «Rocco Siffredi Lo interpreto sul set e poi ogni sera, dopo le riprese, ci parlo al telefo Alessandro Borghi diventerà presto papà: la fidanzata Irene Borghi, a cui è legato dal 2019, è in attesa di un bambino.Cicogna in arrivo per Alessandro Borghi. L'attore, che ieri ha presentato a Roma il nuovo film "Le otto montagne", nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre, si è ...