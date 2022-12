Alessandro Borghi diventa papà | la fidanzata Irene Forti è incinta

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'attore e la compagna si sono presentati sul red carpet per la presentazione del suo nuovo film Le Otto Montagne: impossibile non notare il pancione di lei. L'articolo proviene da DireDonna.

ilmessaggero.it

Diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli edi nuovo protagonisti insieme sul grande schermo a 7 anni dal film di Claudio Caligari Non essere ...... Frinco e Castagnole Un momento dell'iniziativa che si è tenuta a Grana diAnselmo Un ... visite e animazione fra antichie castelli. A Frinco 'l'appuntamento è iniziato con la sosta a ... Alessandro Borghi: «Rocco Siffredi Lo interpreto sul set e poi ogni sera, dopo le riprese, ci parlo al telefo Un’opera di grande impatto, dal lirismo asciutto e privo di retorica. Tra ottime interpretazioni e panorami mozzafiato, va in scena una storia che nutre occhi e cuore ...Scritto e diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Alabama Monroe, 2012), Le otto montagne è un’ode all’amicizia, alla passione, al tormento e all’amore e all’animo umano rivolto all ...