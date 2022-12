Al Sant' Eugenio insetti nell' insalata dei pazienti

(Di martedì 20 dicembre 2022)con insetto per contorno nel piatto sigillato servito ai degenti del. L'ospedale rivive un nuovo caso da "cucina da incubo" 14 mesi dopo il sequestro dei locali di preparazione dei pasti da parte dei carabinieri del Nas. Stavolta è stato il movimento dell'insetto ancora vivo, ma prigioniero nel piatto incellofanato, a far scattare l'allarme. Ma non sembra un caso isolato, perché il sindacato Fials, infatti, denuncia vari «reclami sui pasti distribuiti aie dichiarati non commestibili». E ora, «dopo ripetute segnalazioni ci troviamo costretti a reiterare il disagio», i segretari aziendale e territoriale Fials, Emilia Patrella e Giacomo Milesi, scrivono all'Asl Roma 2 mostrando anche questo video realizzato «su alimenti serviti aidi codesta azienda con animali ...

Il Tempo

... al Pertini 12, nei reparti d'emergenza degli Ospedali Santo Spirito, Grassi, Policlinico Umberto I e Tor Vergata sono segnalati 10 specialisti in meno, al6 e 5 al'Andrea. Dal 1997 ...... al Pertini 12, nei reparti d'emergenza degli Ospedali Santo Spirito, Grassi, Policlinico Umberto I e Tor Vergata sono segnalati 10 specialisti in meno, al6 e 5 al'Andrea . Dal ... Roma, insalata con insetto all’ospedale Sant’Eugenio: cucina da incubo Insalata con insetto per contorno nel piatto sigillato servito ai degenti del Sant' Eugenio. L'ospedale rivive un nuovo caso da "cucina ...Per i casi meno gravi la fila in ospedale si fa sempre più lunga, a tal punto che nei giorni scorsi si è persino superata la quota dei mille pazienti in fila in tutti gli ...