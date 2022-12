Affitti brevi | guerra all' illegalità È in arrivo la stretta Ue | cosa cambia da gennaio

QUOTIDIANO NAZIONALE

I gestori dei portali online dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei locatori, i redditi percepiti e i dati catastali degli immobili ...Ribasso scomposto per il portale online utilizzato per glidi alloggi , che esibisce una perdita secca del 3,85% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ... Affitti brevi, guerra all'illegalità. È in arrivo la stretta Ue: cosa cambia ... I gestori dei portali online dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei locatori, i redditi percepiti e i dati catastali degli immobili affittati ...Affitti brevi e sommerso: il Governo prova a mettere un argine all'illegalità dilagante. Un fenomeno che, con l'esplosione di nuove formule di alloggio e della piattaforma Airbnb, ...