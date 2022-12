Addio a Sinisa Mihajlovic | Arianna | Grazie a tutti dell' affetto Virginia | Continuerò a respirare il vostro amore

Agenzia ANSA

Il momento sembra essere davvero molto delicato: dopo aver perdutoMihajlovic , il mondo del calcio è ora in ansia per Vialli. La settimana scorsa l'temporaneo al ruolo di ...La Basilica di Santa Maria degli Angeli gremita, Piazza della Repubblica chiusa al traffico, in strada migliaia di tifosi, dietro a un enorme striscione "Ciao, sei uno di noi", con le sciarpe ... Funerali di Mihajlovic: addio Sinisa, 'campione di coraggio e fragilità' La moglie dell'ex allenatore travolta dalla vicinanza dimostrata ai funerali. L'omaggio della figlia alla coppia ...Sono giorni terribili per il mondo del calcio: peggiorano le condizioni di Gianluca Vialli, l'ex calciatore lotta contro un tunmore al pancreas ...