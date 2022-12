Accademia ‘Furno’ pigliatutto | i successi del weekend chiudono un 2022 da urlo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutipiglia tutto. Nello scorso fine settimana la società di scherma beneventana intitolata al “Maestro Antonio Furno” ha conquistato tre bronzi in tutte le categorie nazionali in gara: giovanili, master e paralimpico. Il sodalizio sannita, guidato dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, con la collaborazione dei tecnici Martina Corradino e Francesco De Curtis, si è confermato, così, ai vertici della spada nazionale portando in alto il nome della città di Benevento. La prima soddisfazione è giunta dal mondo giovanile, dove nella prova “Gran Prix Kinder Jo of Mo” di Ravenna, Diletta Panarese ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella categoria Allieve di spada. Dopo un percorso netto nelle qualificazioni, la giovane spadista sannita ha disputato un bellissimo quarto di finale vinto per una sola stoccata che le ha ...