“Abracadabra” | 7 campioni internazionali di magia al Ghione di Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un nuovo cast di livello internazionale e un ritorno, dopo il sold out dello scorso anno e il successo registrato nella sua tournée italiana, per il tradizionale appuntamento di fine anno con la, per lo show ‘– La notte dei miracoli’, che torna dal 26 dicembre al 8 gennaio al teatrodi. In scena, le performance proposte dai settedi, per un’ora e trenta minuti ‘incantati’. A condurre il pubblico in questo viaggio magico saranno i Lucchettino, al secolo Luca Regina e Tino Fimiani, duo di commedianti surreali, clowns magici e caricature senza tempo. Noti per i varietà in compagnia del trasformista Arturo Brachetti, sono stati definiti dal quotidiano francese ‘Le Figaro’ come “gli Stanlio e Olio ...