A Palazzo Reale di Napoli il nuovo allestimento del Presepe Napoletano di Intesa Sanpaolo

Agenzia ANSA

Tra i punti comunali attivati in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi didi ...uffici municipali saranno dotate di un'unica rete intranet dalla quale sarà possibile in tempo...... uno dei simboli del Natale torinese, mentre inpiazzettasi può ammirare un albero di Natale ... Villa Rossi, Viale Regione Siciliana, aPantelleria e in Piazza Giotto. Infine, vale la ... Politologo Edward Luttwak in vista a Palazzo Reale Martedì a Palazzo Reale è stato presentato il primo resoconto delle azioni realizzate nel 2022. Sperimentazione politiche attive del Lavoro Sta per partire, insieme ad AFOL Met, Città Metropolitana e ...La nazionale del Marocco torna a casa in giornata dopo la storica impresa del quarto posto ai Mondiali in Qatar. Decine di migliaia di tifosi sono ...