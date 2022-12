A P Libertà corsara a Marigliano | primato solitario per i sanniti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTermina con il risultato di 72-69 la sfida tra CDAe A.P., con la quinta vittoria in cinque match disputati per i beneventani. È servito un over time stavolta, su un campo in cui sarà difficile per chiunque portare a casa i due punti, ma i ragazzi di coach Iovini sono stati bravi a tenere i nervi saldi e tornare a casa con una vittoria fondamentale. Partita equilibratissima, con continui capovolgimenti di fronte. Il primo quarto vede i padroni di casa avanti di tre lunghezze, sul risultato di 17-14; nel secondo periodo, invece, salgono in cattedra Zambottoli e compagni che ribaltano il risultato e vanno all’intervallo lungo sul +2 (31-33). Terzo periodo molto equilibrato, con i napoletani che recuperano un punto, mentre l’ultimo periodo diventa subito una guerra di nervi e freddezza: fuori per 5 falli Del ...