Il Sole 24 ORE

I ministri dell'Energia dell'Ue hanno raggiunto un accordo per fissare a 180 euro al MWh il tetto dinamico ai prezzi del gas naturale. Il meccanismo del price cap, che entrerà in vigore dal 15 ...... come funziona Tetto Prezzo Gas: dopo mesi e mesi di trattative i paesi Ue hannoun accordo ... In questi lunghi mesi di dibattito, aera emersa la volontà di imporre un limite ... A Bruxelles trovato l'accordo per il Price Cap al prezzo del gas - Il ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gianluca Vialli, leader della Sampdoria tricolore con Vujadin Boskov in panchina, è tornato a combattere la battaglia più dura, quella per la vita. L’avversario è il tumore al pancreas con il quale ...