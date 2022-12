365 giorni con Maria | 20 dicembre | L’animale rimane paralizzato dalla sua apparizione

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 20 dicembre 2022) La statua miracolosa appare in modo inspiegabile, tanto chenon vuole più muoversi.confermerà di voler essere venerata in quel preciso luogo. In una situazione di pericolo, un cavaliere alza gli occhi al cielo e vede qualcosa che lo lascerà esterrefatto. Non aveva mai visto nulla di simile e di così bello, prima L'articolo 365con: 20suaproviene da La Luce di