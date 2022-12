23 giorni Il miracolo di Sofia Goggia | la nuova produzione originale Sky Sport

Sky Sport

Il documentario che Sky Sport le ha dedicato si intitola "23. Ildi Sofia Goggia". E per Goggia, che tra gennaio e febbraio in quel breve intervallo di tempo ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e vinto l'argento olimpico in discesa a ...... Sky Sport presenta in anteprima un'anticipazione della nuova produzione originale di Sky Sport in onda dal 30 dicembre su Sky e in streaming su NOW: '23. Ildi Sofia Goggia'. Al ... 23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia: presentata la nuova produzione originale Sky Sport A pochi giorni dall’ennesima impresa sportiva di Sofia Goggia, Sky Sport presenta in anteprima un’anticipazione della nuova produzione ...Milano, 20 dic. - (Adnkronos) - A pochi giorni dall ennesima impresa sportiva di Sofia Goggia, Sky Sport presenta in anteprima un anticipazione della nuova produzione originale di Sky Sport in ...