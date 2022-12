19 Dicembre 2022 – Ue chiama a testimoniare Musk su libertà media sotto la minaccia di sanzioni

(Di martedì 20 dicembre 2022) La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha scritto una lettera a Elonchiedendogli didavanti all’organo legislativo dell’Ue. La Commissione europea ha avvertitoche rischia “” da parte dell’Ue a causa della presuntache rappresenta per ladei. La polizia serba, nel giro di poche ore, ha identificato e arrestato un uomo di 45 anni che oggi aveva inviato all’aeroporto di Belgrado messaggi minatori annunciando la presenza di ordigni esplosivi a bordo di oltre venti voli internazionali. Una campagna analoga di allarmi bomba è in corso anche in Macedonia del Nord. E’allarme ‘sextorsion‘ in Usa. L’Fbi ha lanciato un campanello d’allarme di fronte a quello che ha definito una vera e propria “esplosione” di ...

I minori stranieri non accompagnati sbarcati quest'anno (dato aggiornato al 19) sono 12.505, contro i 10.053 dell'intero 2021 e i 4.687 dell'intero 2020. "Nessun dietrofront ma la Geo ...Nei confronti di questa Ong 'abbiamo sospeso i pagamenti' ed è stata 'sospesa' dal registro di trasparenza della Commissione lo scorso '13', il chiarimento. "Non siamo in vendita". Metsola ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L’appuntamento è fissato per sabato 24 dicembre 2022, alle ore 16, presso la banchina sud del porto-canale dove ad attendere l’anziano signore dalla lunga barba bianca e vestito in giacca, pantaloni e ...