(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente Volodymyr, nel videomessaggio quotidiano serale, ha riferito di avere avuto oggi una riunione con lo Stato maggiore in cui si è discusso 'in gran dettaglio' della situazione ...

Per il nostro Paese e per qualsiasi altra nazione che possa subire la stessa aggressione, lo stesso terrore che la Russia ha portato nella nostra terra' ha sottolineatonel suo discorso ...'Si è deciso - aggiunge il ministro - di dare vita a una piattaforma europea per gli aiuti civili e noiparte integrante di questo progetto. Stiamo già pensando a che cosa potranno fare le ... Zelensky: “Siamo pronti a tutti i possibili scenari di difesa, anche in caso di attacco da nord (Minsk)” Con oltre 20 droni iraniani nello spazio aereo ucraino, le truppe di Putin hanno ferito 2 persone e distrutto case e infrastrutture energetiche nella Capitale.Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Messaggero: "Dal punto di vista economico, stiamo sostenendo in tutti i modi l'Ucraina".