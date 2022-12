Zecchino d’Oro 2022 | gli appuntamenti di Natale | conferenza stampa

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il lungo weekend disu Rai1 è nel segno dell’infanzia grazie al tradizionale appuntamento con lo. L’edizione numero 65 della seguitissima gara di canzoni prende il via giovedì 22 dicembre alle 17.05 per poi proseguire, allo stesso orario, venerdì 23 dicembre e concludersi con il gran finale di sabato 24 dicembre alle 17. Alla conduzione delle prime due puntate si riconferma la coppia formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre la finale nel pomeriggio della Vigilia vede alla guida il direttore artistico Carlo Conti. Ma i conduttori non saranno soli. Con loro, infatti, gli youtuber Ninna e Matti, Cristina D’Avena, il Grande Mago Alessandro Politi e gli immancabili Buffycats. Tanti anche gli ospiti che si alternano nel corso delle puntate e nello speciale di domenica 25 dicembre condotto da Cristina ...

Tutto quello che c'è da sapere su Yumiko Ashikawa, la piccola giapponese che nel 1997 è salita sul palco dello. Da Tokyo allo: Yumiko Ashikawa ha fatto un lungo viaggio per partecipare alla kermesse musicale che dal 1959 intrattiene i bambini e coinvolge anche gli adulti. La ...... giocare, ridere e cantare e di essere, come recita il titolo di quest'anno, "semplicemente bambino": torna in tv per accompagnarci al Natale lo, in diretta dall'Antoniano di Bologna ... Zecchino d'Oro, le canzoni e cosa sapere sull'edizione 2022