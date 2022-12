Yoga per la cervicale | 5 posizioni

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È molto comune soffrire di tensioni nella zona. Questo è legato al fatto che guardiamo spesso verso degli schermi (pc e cellulari) e che, quindi, la nostra testa è inclinata verso il basso. Quando, ad esempio, guardiamo in basso con un angolo di 45 gradi, la testa esercita una pressione di circa 20 chili sulla colonna. Per compensare il peso aggiunto, i muscoli del collo si contraggono e spesso le spalle si chiudono in avanti. Una buona postura consente al collo di essere nella sua posizione ideale e, di conseguenza, avere meno problemi. Vediamo insieme qualidipossono aiutarti per rafforzare il collo e diminuirne le tensioni.per laLeche seguono sono sia di allungamento che di ...