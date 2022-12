Xbox | in programma uno showcase nei primi mesi del 2023?

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Secondo recenti rumor,starebbendo unotutto suo neie dunque nella prima parte del prossimo anno, il, scopriamone di piùe Microsoft sono state, probabilmente, le grandi assenti allo spettacolo e alla cerimonia dei The Game Awards 2022. Cerimonia che, oltre a premiare i migliori giochi dell’ultimo anno, è stata teatro di tantissimi annunci e aggiornamenti su vari titoli in sviluppo. Da Death Stranding 2 ad Hades 2 passando per Final Fantasy XVI ma, a meno che non si trattasse di titoli multipiattaforma, dal punto di vista delle esclusivo il colosso di Redmond è stato assente. Recenti rumor, però, suggeriscono unoinper i...

IGN ITALY

Come da, anche oggi " 18 dicembre 2022 " Epic Games Store ha reso disponibile la sua nuova e ... In maniera dissimile rispetto al catalogo diGame Pass (che trovate anche su Amazon a ......di intelligenza artificiale che crea immagini da descrizioni testuali. Versione testata:Series S Xbox Games Showcase in vista Grande evento in programma a inizio 2023, secondo gli ultimi rumor Il 2022 di Xbox è partito col botto, con l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard e un grande showcase in collaborazione con Bethesda. In ottica futura la situazione sembra promettente, ma ...Nuovi indizi sembrerebbero confermare le teorie riguardo a un evento Xbox a inizio 2023 per presentare la line-up di giochi in arrivo ...