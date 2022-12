WWE | Priest crede che il Judgment Day non ha bisogno di titoli per rimanere rilevante

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Edge ha creato ilDay reclutando Damiane Rhea Ripley. La malvagia stable non ha esitato molto prima di sostituire la Rated R Superstar con Finn Balor. IlDay ha accolto successivamente anche Dominik Mysterio manipolandolo per metterlo contro Rey Mysterio a Clash at the Castle. Il gruppo, finora, si è concentrato sull’intimidazione nel roster di RAW. Hanno anche vinto la loro faida con i The O.C. (AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson e Mia Yim). Nonostante il successo, la stable non è ancora entrata nel giro titolato del brand rosso. Durante una recente intervista con The Archive of B-Sox, Damianha parlato dell’intenzione delDay di vincere deiin WWE. Secondo, il gruppo non ha...