WWE | Novità sulla posizione contrattuale di Goldberg | presto free agent?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Billha avuto sempre un rapporto conflittuale con i fan. Sia quando era all’apice della sua forma fisica che nel più recente ritorno in WWE, c’è sempre stata una certa avversione di una grande parte dei fan per questa leggenda, forse a causa dei grandi successi raccolti in modo clamoroso.non avrebbe rinnovato Di recente era emersa la voce cheavesse rinnovato il suo accordo con la WWE che scadeva alla fine del 2022. Il suo accordo, che prevedeva due match all’anno, di fatto è già esaurito, avendo Bill lottato già quei due match previsti. Secondo Fightful, fonti vicine all’ex campione universale avrebbero smentito ogni voce relativa ad un accordo già firmato tra le parti per il proseguimento del rapporto con la WWE....