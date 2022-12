Wanda Nara | il messaggio social a lady Messi scatena l' Argentina | subito cancellato!

(Di lunedì 19 dicembre 2022) DOHA ( Qatar) -si è recata in Qatar per assistere alla finale dei Mondiali al Lusail Stadium e ha assistito al successo dell'contro la Francia. L'ex moglie di Icardi ha condiviso ...

TGCOM

DOHA ( Qatar) -si è recata in Qatar per assistere alla finale dei Mondiali al Lusail Stadium e ha assistito al successo dell'Argentinacontro la Francia. L'ex moglie di Icardi ha condiviso sui social - in ...Sugli spalti a fare il tifo anchecon i suoi tre figli maschi, avuti da Maxi Lopez. Da casa in Italia a guardare la partita anche tutto il clan Rodriguez, con Belen e Veronica Cozzani più ... Argentina Mondiale, da Belen a Wanda Nara: guarda i festeggiamenti delle vip L'Argentina è la vincitrice dei Mondiali in Qatar dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore. Le wags albicelesti erano tutte scatenate allo stadio e pare che prima della finale avessero giurato, ...La moglie di Messi ha ignorato totalmente l'ex compagna di Mauro Icardi che a quel punto si è vendicata pubblicando una foto insieme alla madre di Leo ...