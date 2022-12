«Vuoi sposarti con un gay? Allora tirati giù i pantaloni» | i due genitori condannati per le botte al figlio omosessuale

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Duedi nazionalità egiziana hanno ricevuto una condanna dal tribunale di Milano per lesioni personali nei confronti deldi 15 anni (il padre) e per omissione di soccorso e concorso (la madre). Ma anche con l’aggravante di aver agito «con fini di discriminazione» per motivi che riguardano l’orientamento sessuale o di genere. La storia comincia quando il ragazzo crea un gruppo Whatsapp in cui inserisce anche i telefoni dei. Condivide poi la storia di un ragazzo araboe scrive: «Anche io sono». Quando torna a casa viene rimproverato dalla madre, che gli dice che il Corano vieta di legarsi a persone dello stesso sesso. Poi, quando ilribatte, sostiene che sia stata l’istruzione a rovinarlo e gli comunica che dovrà lasciare la ...