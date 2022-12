Volo da incubo per le Hawaii | turbolenze devastanti | bollettino di guerra | GUARDA

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una grave turbolenza ha scosso unda Phoenix a Honolulu domenica, ferendo gravemente 11 persone. Un funzionario dellaan Airlines ha definito l'evento isolato e insolito. Jon Snook, chief operating officer della compagnia aerea, ha affermato che ilper leera pieno, con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Il direttore dei servizi medici di emergenza di Honolulu, Jim Ireland, ha aggiunto che 36 persone hanno ricevuto cure e 20 sono state portate in ospedale, compresi gli 11 passeggeri ritenuti in gravi condizioni. Un vero

