Volley Napoli | 0-3 contro Partenope prima della sosta di Natale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Meritato riposo per lee del, che datiste in classifica mettono così un punto allapartestagione. Porta a casa un altro 3-0 il, che chiude lafasestagione in cima alla classifica a quota 23 punti, al pari di Intec Service SG. Una gara

Il Gazzettino Vesuviano

...00 Croazia - Marocco 2 - 1 CALCIO - SERIE B 18:00 Pisa - Brescia 3 - 0 20:30 Reggina - Bari 0 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:30 Sassari -86 - 69- SERIE A1 FEMMINILE 20:00 Novara -...... recanatesi come il cantore dell' Infinito Il Belpaese, e non solo, che di miraggi ... Altra grande impresa delazzurro nel Mondiale per club in Turchia . Le ' pantere' di Conegliano ... Volley Napoli porta a casa un altro 3-0 Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...Opportunità per giovani e famiglie con il progetto SCINN. Nuovi corsi sportivi gratuiti prenderanno il via nelle prossime settimane nei quartieri della zona ...