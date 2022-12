Volley femminile | Serie A1 | Pinerolo rimonta Casalmaggiore e conquista il secondo successo di fila

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Grandissima impresa dinel posticipo dodicesima giornata dellaA1di pallavolo. Al Pala Bus Company le padrone di casa vanno sotto 2-0 contro, ma poi riescono incredibilmente a ribaltare la partita e a vincere dunque per 3-2 (18-25, 26-28, 26-24, 25-17, 15-13). In seguito a questo risultato le ragazze di Michele Marchiaro (alla loro seconda affermazione consecutiva) salgono in 13ma posizione con 6 punti, mentre la squadra lombarda arriva a 19 punti rimanendo però al settimo posto. Dopo un primo set vinto abbastanza agilmente,fatica sicuramente di più nelparziale, ma, dopo aver cancellato un set point, riesce a portarsi sul 2-0.non vuole mollare e nel terzo parziale aumenta il livello di gioco, ...