(Di lunedì 19 dicembre 2022)è diventato ildellaad avere vinto ilpere ilperstessa annata agonistica. Il tecnico umbro ha infatti conquistato il titolo iridato con la Serbia un paio di mesi fa e ieri con Conegliano.delle Pantere dal 2017-2018,ha vinto 15 trofei in cinque stagioni: 2 Mondiali per, 1 Champions League, 4 scudetti, 3 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane. Alla guida della Serbia, di cui è diventato CT a inizio, ha alzato al cielo il(il secondo consecutivo per le balcaniche). Conegliano ha messo le mani ...

OA Sport

... una trasferta amara a Piacenza per i granata diParente che perdono 76 - 64. al cospetto ...A2: Trasferta senza punti per la Seap/Sigel Marsaladi Coach Marco Bracci che deve ...Si avvicina il momento di VeroMilano - SC 'Prometey' Dnipro , partita valevole per la seconda giornata della Pool A di Cev Champions League femminile 2022/2023 di. Le venete diSantarelli, reduci dalla netta vittoria interna contro Budapest, affrontano la prima trasferta continentale della stagione. Le Pantere, reduci dal trionfo al Mondiale per ... Volley, Daniele Santarelli nella storia: primo allenatore a vincere Mondiale per Club e per Nazioni nello stesso anno La Prosecco Doc Imoco Conegliano si laurea campione del mondo. Partita fantastica delle pantere di coach Santarelli, che vincono 3-1 (25-18, ...Perugia e Conegliano rappresentano eccellenze a livello mondiale nel volley: le due squadre hanno conquistato il Mondiale per Club ...