Vittoria italiana C' è l' accordo sul price cap al gas in Ue

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sulcap passa la linea: giù da 275 a 180 euro al MWh la soglia per far scattare il tetto. Pichetto: "dei cittadini che chiedono sicurezza energetica"

Il Sole 24 ORE

...5% rispetto al 2021), Conad si conferma il primo operatore della Gdo. In un 2022 ... e il supporto alla Onlus Vivaa sostegno dei centri che si battono contro la violenza di genere. "...... nuovo acquisto della Ferrari Driver Academy , è il quinto nome annunciato dalla squadra. ... Nel 2020 ha ottenuto la sua primaal FIA Karting European Championship a Zuera (in OKJ), ma ... Vittoria italiana, la Ue rinnova la proroga per le vongole dell’Adriatico (ANSA) - BRUXELLES, 19 DIC - Al Consiglio Affari Energia, a quanto si apprende da fonti europee, è stato trovato un accordo politico sul price ...Il campione europeo dei 10.000 annunciato per la classica del 15 gennaio a San Vittore Olona. Ultima vittoria azzurra nel 1986 con Alberto Cova Continua a delinearsi il calendario agonistico di Yeman ...