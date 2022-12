Vittoria dell' Italia Gas | c' è l' accordo sul tetto del prezzo | cosa cambia subito

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È stato raggiunto unpolitico per fissare unaldel gas pari a 180 euro a megawattora. Lo riportano fonti europee in seno al Consiglio Affari Energia: tutti a favore tranne l'Ungheria che ha votato contro e l'Olanda e l'Austria che si sono astenute. Per siglare l'intesa bastava la maggioranza qualificata degli Stati membri'Unione europea. Gilberto Pichetto Fratin, ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, ha espresso tutta la sua soddisfazione in un tweet: “Il Consiglio Energia ha approvato ilaldel gas. È ladei cittadinini ed europei che chiedono sicurezza energetica. È lache ha creduto e lavorato per raggiungere ...

E' la'Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo". Lo scrive in un tweet il Ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.