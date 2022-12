«Vigilia di Natale a Napoli | pronto un dispositivo anti-caos»

Sky Tg24

Il rischio concreto è che si arriverà a votare in Aula alla Camera , per la prima lettura, il giorno delladi, e quindi di una corsa contro il tempo per il secondo via libera al ...La mossa è attesa nei prossimi giorni, probabilmente alladi, per puntare poi alla firma di una prima intesa a fine anno. Acciaio di Stato L'assemblea degli azionisti di Acciaierie d'... Natale e Capodanno, cenoni più cari: +13,2% per Vigilia. Gli aumenti Se stai cercando di sistemarti davanti alla TV e giocare a un videogioco durante le vacanze, abbiamo i migliori videogiochi di Natale in assoluto per te.Il rischio concreto è che si arriverà a votare in Aula alla Camera, per la prima lettura, il giorno della vigilia di Natale, e quindi di una corsa contro il tempo per il secondo via libera al Senato, ...